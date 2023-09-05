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Рвение Зеленского воевать до победного конца раздражает США — Le Figaro

09:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт до победного конца вызывает раздражение у США. Такое мнение высказал французский писатель, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар в эфире передачи Le Live, транслировавшейся на сайте издания.

«Совершенно не исключено, что США желают мирного урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Вашингтон показал, что неуемное желание Зеленского воевать до победного конца вызывает у него некоторое раздражение», — отметил он.

По словам Жирара, наиболее отчетливо это было видно в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле этого года. «Особенно это проявлялось во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел. Это вызвало у США раздражение», — сказал он.

«Все можно решить дипломатическим путем, но выкручивать руки американцам крайне сложно. Так или иначе Зеленский попытался, и на этом поломал себе зубы», — заключил журналист.

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