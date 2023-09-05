Киев не намерен следовать совету Эрдогана об уступках в зерновой сделке
09:32 05.09.2023 Источник: РБК
Эрдоган после беседы с Путиным заявил о необходимости Украины «смягчить подходы» в отношении совместных шагов с Россией по зерновой сделке. МИД Украины заявил, что не откажется от санкций и других принципиальных позиций.
Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России в вопросе продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет «Страна.ua».
Дипломаты Киева и Анкары контактировали до встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и «четко все разъяснили», продолжил он. Министр заверил, что Киев «будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию». Эта позиция справедлива, заверил он. РБК
НОВОСТИ
- 10:32 05.09.2023
- Средства ПВО утром уничтожили беспилотник над Крымом — МО РФ
- 10:20 05.09.2023
- Число заявок о получении убежища в Европе за первое полугодие выросло почти на треть
- 10:05 05.09.2023
- Премьер Нигера заявил о действиях для вывода французских военных
- 10:00 05.09.2023
- Правительство Эстонии не рекомендовало студентам учиться в России
- 09:20 05.09.2023
- Рвение Зеленского воевать до победного конца раздражает США — Le Figaro
- 09:05 05.09.2023
- Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 97 рублей
- 09:00 05.09.2023
- Китай готов активно участвовать в реформировании глобального управления — Си Цзиньпин
- 08:25 05.09.2023
- На южное и восточное побережье Китая обрушился тропический шторм «Хайкуй»
- 08:20 05.09.2023
- Во время саммита G20 в Нью-Дели остановят работу всех служб доставки - власти
- 08:15 05.09.2023
- После снятия ограничений аэропорты Москвы и Жуковский работают штатно - Росавиация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать