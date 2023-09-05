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НОВОСТИ

Киев не намерен следовать совету Эрдогана об уступках в зерновой сделке

09:32 05.09.2023 Источник: РБК

Эрдоган после беседы с Путиным заявил о необходимости Украины «смягчить подходы» в отношении совместных шагов с Россией по зерновой сделке. МИД Украины заявил, что не откажется от санкций и других принципиальных позиций.

Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России в вопросе продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет «Страна.ua».

Дипломаты Киева и Анкары контактировали до встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и «четко все разъяснили», продолжил он. Министр заверил, что Киев «будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию». Эта позиция справедлива, заверил он.  РБК

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