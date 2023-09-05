Правительство Эстонии не рекомендовало студентам учиться в России

10:00 Источник: Известия

Правительство Эстонии не рекомендует студентам отправляться на обучение в Россию и ряд других стран. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила пресс-служба полиции безопасности (КаПо).

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом», — цитирует издание Delfi сообщение ведомства.

Кроме того КаПо предупредила, что обучающиеся в РФ иностранцы якобы представляют собой «интерес для специальных служб РФ» и посоветовала незамедлительно информировать эстонские спецслужбы о «любых подобных контактах». Известия