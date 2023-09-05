Число заявок о получении убежища в Европе за первое полугодие выросло почти на треть

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число прошений о получении статуса беженца в странах Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии в первой половине 2023 года выросло почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA).

По информации EUAA, оказавшейся в распоряжении агентства Agence France-Presse (AFP), число заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных в странах Евросоюза, Норвегии и Швейцарии в первой половине текущего года «выросло на 28%, до 519 тыс. заявок», по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самый высокий показатель со времен европейского миграционного кризиса в 2015–2016 годах, уточняется в сообщении. По оценкам ведомства, «при сохранении текущих тенденций к концу года число заявлений может превысить миллион».

Агентство отмечает, что около 41% ходатайств были удовлетворены. Основными заявителями стали граждане Сирии, Афганистана, Венесуэлы, Турции и Колумбии, на их долю пришлось 44% запросов. Больше всего заявок — 30% от общего числа — было подано в Германии, Испании (17%) и Франции (16%). Количество дел, ожидающих решения, в результате усиления миграционного давления увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом, добавили в EUAA.