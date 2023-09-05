Средства ПВО утром уничтожили беспилотник над Крымом — МО РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны (МО) России.

«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.