Средства ПВО утром уничтожили беспилотник над Крымом — МО РФ
10:32 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны (МО) России.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.
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