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НОВОСТИ

ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ

11:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выезда из России для вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину».

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