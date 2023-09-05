Расширение БРИКС стало успехом, мир становится многополярным — экс-посол Франции в РФ
11:05 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятие новых членов в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является успехом сообщества и свидетельствует о переходе к новому многополярному миру. Такое мнение в эфире передачи Le club, транслировавшейся на сайте газеты Le Figaro, высказала бывший посол Франции в России (2017-2019) Сильви Берманн.
«Принятие новых стран [в БРИКС] свидетельствует об успехе сообщества. Раньше такого не было. Сейчас мы имеем шесть новых членов, тогда как было более 40 кандидатов», — отметила она.
По словам Берманн, столь высокий интерес многих стран к БРИКС вызван их представлением о мире, которое отличается от западного. «Их видение сегодняшнего мира состоит в том, что он должен быть многополярным, — сказала она. — Они больше не хотят зависеть он одного-двух партнеров, они более не желают, чтобы их поучали».
Дипломат подчеркнула, «именно таким и является новый мир, в котором развивающиеся страны хотят не подстраиваться под кого-то», а существовать на равных с другими.
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