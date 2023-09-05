СВО должна идти до полной победы над Киевом, устроившим геноцид в Донбассе — Медведев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) должна идти до полного выполнения ее целей, чтобы наказать виновных в геноциде жителей Донбасса, продолжавшемся восемь лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале политик подчеркнул, что «хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала». «Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», — написал Медведев.