0
0
81
НОВОСТИ

СВО должна идти до полной победы над Киевом, устроившим геноцид в Донбассе — Медведев

11:32 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) должна идти до полного выполнения ее целей, чтобы наказать виновных в геноциде жителей Донбасса, продолжавшемся восемь лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале политик подчеркнул, что «хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала». «Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», — написал Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 05.09.2023
Польша не допустит снятия эмбарго на поставки зерна с Украины в ЕС — власти
0
37
12:00 05.09.2023
Число проверок Роструда снизилось более чем на 80% за 10 лет
0
50
11:20 05.09.2023
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит с должности — источник
0
119
11:05 05.09.2023
Расширение БРИКС стало успехом, мир становится многополярным — экс-посол Франции в РФ
0
144
11:00 05.09.2023
ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ
0
143
10:32 05.09.2023
Средства ПВО утром уничтожили беспилотник над Крымом — МО РФ
0
195
10:20 05.09.2023
Число заявок о получении убежища в Европе за первое полугодие выросло почти на треть
0
225
10:05 05.09.2023
Премьер Нигера заявил о действиях для вывода французских военных
0
233
10:00 05.09.2023
Правительство Эстонии не рекомендовало студентам учиться в России
0
229
09:32 05.09.2023
Киев не намерен следовать совету Эрдогана об уступках в зерновой сделке
0
297

Возврат к списку