Число проверок Роструда снизилось более чем на 80% за 10 лет

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество проводимых Рострудом контрольно-надзорных мероприятий за последние 10 лет снизилось более чем на 80%. Так, в 2012 году провели 136 тыс. проверок, а в 2022 году — 23 тыс., сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Количество проверок, которые проводит Роструд, снизилось более чем на 80% за последние 10 лет. В 2012 году инспекции труда провели 136 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в 2022 году — около 23 тыс. В настоящее время при защите трудовых прав граждан акцент сделан на профилактические мероприятия, число которых в прошлом году составило порядка 730 тыс.» — говорится в сообщении.

Отмечается, что профилактический визит является одним из наиболее эффективных профмероприятий. По его итогам никакие меры инспекторского реагирования в отношении работодателя не применяются, нет штрафов и протоколов.

«Замена контрольно-надзорных мероприятий на профилактические меры способствуют созданию спокойной и справедливой трудовой среды. Ведь основная задача трудовой инспекции — не наказать работодателя, а помочь ему разобраться в трудностях трудового законодательства, выявить риски возможных нарушений и, в случае их обнаружения, не только оказать содействие в их устранении, но и предотвращении возникновения нарушений в будущем», — цитируют в сообщении руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Кроме того, работодатель может сам инициировать профилактический визит, если у него возникли вопросы по соблюдению трудового законодательства.