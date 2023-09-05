Польша не допустит снятия эмбарго на поставки зерна с Украины в ЕС — власти
12:05 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинское зерно не будет завезено в Польшу после 15 сентября, несмотря на стремление глобальных корпораций прочно войти на европейский рынок с продовольствием с Украины. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF 24 советник президента республики, бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский.
«[Зерно] не въедет. Это ясная позиция премьера и правительства. Не может въехать», — сказал он, отвечая на вопрос о последствиях снятия введенного Еврокомиссией эмбарго на поставки в ЕС зерновых с Украины после 15 сентября. «Я не могу себе представить, чтобы произошедшее год назад, то есть большой наплыв зерна с Украины, которое очень сильно дестабилизировало наш рынок, повторилось», — добавил советник.
НОВОСТИ
- 12:00 05.09.2023
- Число проверок Роструда снизилось более чем на 80% за 10 лет
- 11:32 05.09.2023
- СВО должна идти до полной победы над Киевом, устроившим геноцид в Донбассе — Медведев
- 11:20 05.09.2023
- Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит с должности — источник
- 11:05 05.09.2023
- Расширение БРИКС стало успехом, мир становится многополярным — экс-посол Франции в РФ
- 11:00 05.09.2023
- ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося выехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ
- 10:32 05.09.2023
- Средства ПВО утром уничтожили беспилотник над Крымом — МО РФ
- 10:20 05.09.2023
- Число заявок о получении убежища в Европе за первое полугодие выросло почти на треть
- 10:05 05.09.2023
- Премьер Нигера заявил о действиях для вывода французских военных
- 10:00 05.09.2023
- Правительство Эстонии не рекомендовало студентам учиться в России
- 09:32 05.09.2023
- Киев не намерен следовать совету Эрдогана об уступках в зерновой сделке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать