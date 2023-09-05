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Польша не допустит снятия эмбарго на поставки зерна с Украины в ЕС — власти

12:05 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское зерно не будет завезено в Польшу после 15 сентября, несмотря на стремление глобальных корпораций прочно войти на европейский рынок с продовольствием с Украины. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF 24 советник президента республики, бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский.

«[Зерно] не въедет. Это ясная позиция премьера и правительства. Не может въехать», — сказал он, отвечая на вопрос о последствиях снятия введенного Еврокомиссией эмбарго на поставки в ЕС зерновых с Украины после 15 сентября. «Я не могу себе представить, чтобы произошедшее год назад, то есть большой наплыв зерна с Украины, которое очень сильно дестабилизировало наш рынок, повторилось», — добавил советник.

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