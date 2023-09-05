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Суд в Кирове арестовал аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма

12:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и арестовал до 3 ноября аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в оправдании терроризма. Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, защита обжалует решение суда.

«Суд в Кирове в открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября», — сказала собеседница агентства.

Мифтахов был задержан в минувший понедельник на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Вину он не признает.

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