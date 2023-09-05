ВСУ применяют Challenger, один из которых подбит у Работина, от нехватки резервов — Рогов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление британских танков Challenger 2 в районе Работина на запорожском направлении, где идут активные боевые действия, может свидетельствовать о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с резервами и о больших потерях бронетехники. Такое мнение высказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя появившееся в СМИ видео с уничтоженным в районе Работина Challenger 2.

«Раньше несколько раз была информация об уничтожении танков Challenger 2, но не было подтверждающих фото или видео. <…> Показательный момент: если уже бросают на штурмы такую ценную технику, то, вероятно, дела ВСУ плохи в плане резервов и использования тех видов вооружений, которые у них сейчас на передке (на передовых позициях — прим. ТАСС)», — сказал Рогов.

По его словам, Challenger 2 у украинской армии значительно меньше, чем танков Leopard. «Их [Challenger 2] выпускают на поле боя только под прикрытием другой бронетехники, но, мягко говоря, не помогает это прикрытие. Сказать, что это какое-то сверхоружие тоже нельзя, горит не хуже, чем Leopard», — добавил Рогов.