Сбер внедряет оплату покупок несколькими счетами

12:30

Сбер внедряет инновационный сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой. Сервис будет доступен для СберКарт с платежным счетом. Он выручит в ситуации, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку. Обычно в таком случае операцию приходится проводить заново, с другой карты, либо переводить средства между счетами. С новым сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета либо карты.

Клиенту достаточно настроить оплату с нескольких счетов в приложении СберБанк Онлайн, выбрав главную карту и запасные счета, причем использовать можно не только дебетовые карты, но и кредитную карту (как запасной счет). Часть суммы при оплате покупки будет списана с основного счета, а недостающая – с запасных. Если деньги спишутся с запасной кредитной карты, не возникнет дополнительных комиссий.

Сейчас сервис проходит тестирование на сотрудниках и уже этой осенью будет доступен клиентам.

«Наш новый сервис упростит жизнь миллионам людей, ведь он избавляет от необходимости постоянно распределять деньги между счетами, – отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. – У многих наших клиентов сразу несколько карт: на одну поступает зарплата, с другой списываются автоплатежи, третьей они привыкли платить в супермаркетах и так далее. Оплачивая картой очередную покупку, немудрено забыть, достаточно на ней денег или нет. В итоге человек прикладывает карту или смартфон к терминалу, видит сообщение «Недостаточно средств», и ему об этом сообщает кассир, нервничает, что задерживает очередь, судорожно ищет другую карту или наличные – в общем, приятного мало. «Оплата несколькими счетами» избавляет от таких ситуаций. Если на всех выбранных картах в совокупности, включая кредитную, денег хватает для оплаты, то платеж состоится. Нужно просто один раз выбрать в СберБанк Онлайн основную карту и запасные карты – и можно больше не беспокоиться о том, сколько денег лежит на каждой из них в отдельности».