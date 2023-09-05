Путин говорил об атаках Киева не на «Турецкий поток», а на охраняющие его корабли — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин накануне говорил об атаках Киева на российские корабли, которые охраняют газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», а не о нападении на сами трубопроводы, пояснил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент говорил о нападениях на те наши корабли, которые охраняют эти трубопроводы. Надеюсь, что я внес ясность. Информация о том, что были попытки атаковать наши корабли, которые успешно отбивались, была доступна ранее», — сказал он.

Путин упомянул об этом на вчерашних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Предпринимаются попытки атак на „Турецкий поток“ и на „Голубой поток“, по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов», — сказал российский лидер.