Россия не собирается, да и не может уйти из региона Южного Кавказа — Песков
13:05 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа. Напротив, РФ не хочет, да и не может покинуть регион, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«С этими тезисами господина премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — подчеркнул представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:32 05.09.2023
- Власти РФ обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%
- 13:20 05.09.2023
- Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тыс. человек — Шойгу
- 13:00 05.09.2023
- Путин говорил об атаках Киева не на «Турецкий поток», а на охраняющие его корабли — Песков
- 12:48 05.09.2023
- Сбер открыл публичный доступ к искусственному интеллекту GigaChat
- 12:32 05.09.2023
- ВСУ применяют Challenger, один из которых подбит у Работина, от нехватки резервов — Рогов
- 12:30 05.09.2023
- Сбер внедряет оплату покупок несколькими счетами
- 12:20 05.09.2023
- Суд в Кирове арестовал аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма
- 12:05 05.09.2023
- Польша не допустит снятия эмбарго на поставки зерна с Украины в ЕС — власти
- 12:00 05.09.2023
- Число проверок Роструда снизилось более чем на 80% за 10 лет
- 11:32 05.09.2023
- СВО должна идти до полной победы над Киевом, устроившим геноцид в Донбассе — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать