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НОВОСТИ

Россия не собирается, да и не может уйти из региона Южного Кавказа — Песков

13:05 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа. Напротив, РФ не хочет, да и не может покинуть регион, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«С этими тезисами господина премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — подчеркнул представитель Кремля.

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