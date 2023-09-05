Россия не собирается, да и не может уйти из региона Южного Кавказа — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа. Напротив, РФ не хочет, да и не может покинуть регион, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«С этими тезисами господина премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — подчеркнул представитель Кремля.