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Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тыс. человек — Шойгу

13:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли с начала так называемого контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Также, по словам министра обороны РФ, грамотные действия российских боевых расчетов позволили сбить за месяц 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет. «Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», — подчеркнул Шойгу.

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