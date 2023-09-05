Власти РФ обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%
13:32 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти обсуждают корректировку механизма льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%. Об этом журналистам сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
«Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение маржи банков, то есть та добавка, которая вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банком», — пояснил Чебесков.
Он добавил, что также обсуждается повышение первоначального взноса до 20%.
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