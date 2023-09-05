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Мнения РФ и Запада отличаются в зерновой сделке по SWIFT и страхованию судов — Эрдоган

14:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мнения России и Запада различаются по ситуации в зерновой сделке по денежным переводам через SWIFT и страхованию российских судов. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на борту своего самолета по возвращении из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Перед отъездом господина Путина в Сочи Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором говорилось, что „Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций благодарны Турции за ее работу по посредничеству в спасении зерновой инициативы“. Однако Запад имеет совершенно иное мнение о России как по инциденту со SWIFT, так и по вопросу страхования. Именно из-за этой разницы Путин сейчас говорит: „Они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз они не выполняют свои обязательства, то я не буду вступать с ними в совместную работу по этому вопросу“. Кроме того, 44% зерна идет в Европу. А 14% — в Африку. Путин сказал: „Европа и так настроена ко мне враждебно. Я не сделаю ни одного шага по этому вопросу, пока Европа не выполнит свои обещания“, — приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия рассматривает возможность направить 1 млн тонн зерна в шесть стран Африки. «Давайте обсудим это вместе с Катаром», — сказал Путин на переговорах», — добавил турецкий президент.

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