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НОВОСТИ

Взрывное устройство сработало у военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет

14:12 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской в Санкт-Петербурге, рядом со зданием военкомата Невского района города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Около дома 5 по улице Крупской. Пострадавших и возгорания нет, работает следственно-оперативная группа», — сообщила собеседница агентства.

ТАСС запросил информацию у правоохранительных органов.

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