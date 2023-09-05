Взрывное устройство сработало у военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской в Санкт-Петербурге, рядом со зданием военкомата Невского района города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Около дома 5 по улице Крупской. Пострадавших и возгорания нет, работает следственно-оперативная группа», — сообщила собеседница агентства.

ТАСС запросил информацию у правоохранительных органов.