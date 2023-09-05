Нефтегазовые доходы РФ в январе-августе снизились в 1,62 раза
14:32 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе — августе 2023 года снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн рублей годом ранее, следует из данных Минфина.
В августе 2023 года поступления снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 642,7 млрд рублей.
Снижение в августе произошло в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. Если в июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд рублей, то в августе только 3,3 млрд рублей.
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