Нефтегазовые доходы РФ в январе-августе снизились в 1,62 раза

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе — августе 2023 года снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн рублей годом ранее, следует из данных Минфина.

В августе 2023 года поступления снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 642,7 млрд рублей.

Снижение в августе произошло в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. Если в июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд рублей, то в августе только 3,3 млрд рублей.