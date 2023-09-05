Верховная рада отправила в отставку министра обороны Резникова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за отставку главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины», — написал он в своем телеграм-канале и опубликовал итоги голосования. За это решение проголосовали 327 депутатов, против — 4.