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Верховная рада отправила в отставку министра обороны Резникова

15:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за отставку главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины», — написал он в своем телеграм-канале и опубликовал итоги голосования. За это решение проголосовали 327 депутатов, против — 4.

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