Эрдоган не видит позитивного настроя у Сирии для нормализации отношений Анкары и Дамаска
15:12 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция сожалеет, что президент Сирии Башар Асад лично не участвует в четырехстороннем механизме по нормализации отношений Анкары и Дамаска и не видит позитивного настроя у Сирии. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на борту своего самолета по возвращении из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Позвольте констатировать, что Асад, к сожалению, наблюдает за шагами, предпринимаемыми в формате Турция — Россия — Иран — Сирия по нормализации, удаленно. То есть он не принимает участия в этой работе. Мы же вошли в этот процесс открыто, надеясь, что Сирия примет участие. Однако позитивного настроя с сирийской стороны пока не видим», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.
Он выразил надежду, что в итоге сирийское руководство «тоже займет место за столом переговоров».
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