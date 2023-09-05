Число занятых россиян с начала года выросло на 1 млн — Котяков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество россиян, занятых на рынке труда, с начала года выросло на 1 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на V форуме социальных инноваций регионов.

«Сегодня центры занятости содействуют максимально скорому выходу на работу выпускников и студентов старших курсов, а также помогают получить соискателям востребованные работодателями навыки. Кадровые центры взаимодействуют с центрами карьеры колледжей и вузов, чтобы исключить проблемы первого места работы. Все это дает результаты — с начала года численность занятых граждан возросла более чем на 1 млн человек», — сказал он.