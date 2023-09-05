80-летие Победы в 2025 году надо отметить торжественно, с глубоким содержанием — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.

«Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием, и готовить нужно их уже сейчас», — сказал глава государства на заседании оргкомитета «Победа».