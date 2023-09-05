Два взрыва прогремело ночью в Роттердаме
16:12 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два взрыва прогремело ночью в жилых домах в Роттердаме. Здания получили серьезные повреждения, однако в результате инцидентов никто не пострадал, сообщила голландская полиция.
По данным правоохранительных органов, в одном из домов, где прогремел взрыв около 01:00 по местному времени (02:00 мск), проживает 29-летний мужчина, разыскиваемый в Марокко в связи с возможной причастностью к инциденту с применением холодного оружия. В этом же доме прогремел взрыв в августе. Тогда тоже никто не пострадал. В Нидерландах мужчина был несколько раз арестован за преступления, связанные с наркоторговлей.
Второй взрыв произошел около 04:00 по местному времени в другом районе города. Взрывной волной в доме выбило несколько стекол. Полиция в Роттердаме проводит расследование обоих инцидентов и просит свидетелей дать показания.
Кроме того, в Эйндховене неизвестные открыли ночью стрельбу по окнам дома, где проживает семья. Сама семья в это время находилась дома, однако никто не пострадал. Местная полиция также проводит расследование.
НОВОСТИ
- 16:47 05.09.2023
- Система электронного голосования Москвы готова к выборам
- 16:32 05.09.2023
- Правительство Мали приостановило экспорт литиевой руды
- 16:00 05.09.2023
- 80-летие Победы в 2025 году надо отметить торжественно, с глубоким содержанием — Путин
- 15:32 05.09.2023
- Число занятых россиян с начала года выросло на 1 млн — Котяков
- 15:12 05.09.2023
- Эрдоган не видит позитивного настроя у Сирии для нормализации отношений Анкары и Дамаска
- 15:00 05.09.2023
- Верховная рада отправила в отставку министра обороны Резникова
- 14:32 05.09.2023
- Нефтегазовые доходы РФ в январе-августе снизились в 1,62 раза
- 14:21 05.09.2023
- Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи
- 14:12 05.09.2023
- Взрывное устройство сработало у военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет
- 14:00 05.09.2023
- Мнения РФ и Запада отличаются в зерновой сделке по SWIFT и страхованию судов — Эрдоган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать