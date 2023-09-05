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Два взрыва прогремело ночью в Роттердаме

16:12 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва прогремело ночью в жилых домах в Роттердаме. Здания получили серьезные повреждения, однако в результате инцидентов никто не пострадал, сообщила голландская полиция.

По данным правоохранительных органов, в одном из домов, где прогремел взрыв около 01:00 по местному времени (02:00 мск), проживает 29-летний мужчина, разыскиваемый в Марокко в связи с возможной причастностью к инциденту с применением холодного оружия. В этом же доме прогремел взрыв в августе. Тогда тоже никто не пострадал. В Нидерландах мужчина был несколько раз арестован за преступления, связанные с наркоторговлей.

Второй взрыв произошел около 04:00 по местному времени в другом районе города. Взрывной волной в доме выбило несколько стекол. Полиция в Роттердаме проводит расследование обоих инцидентов и просит свидетелей дать показания.

Кроме того, в Эйндховене неизвестные открыли ночью стрельбу по окнам дома, где проживает семья. Сама семья в это время находилась дома, однако никто не пострадал. Местная полиция также проводит расследование.

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