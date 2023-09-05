Правительство Мали приостановило экспорт литиевой руды
16:32 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Мали запретили экспортировать литий в необработанном виде. Как сообщает портал Mali Actu, с 2024 года западноафриканская страна планирует начать поставки за рубеж литиевого концентрата.
Запрет затронул компанию Goulamina, акции которой принадлежат правительству Мали, а также австралийской компании Leo Lithium и китайской Ganfeng Lithium. Решение принято с целью увеличить доходы от эксплуатации рудника, поскольку удельная стоимость концентрата намного выше, чем у непереработанной руды.
Компания Goulamina разрабатывает месторождение лития в районе Каес на юго-западе Мали. Оно является одним из крупнейших в Африке.
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