Франция начала обсуждение вывода части своих военных из Нигера
17:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Как утверждает издание, «переговоры по поводу вывода некоторых подразделений уже начались». По словам источника газеты, такие дискуссии «являются вполне естественными на фоне прекращения совместной антитеррористической деятельности» после переворота в Нигере в конце июня.
Вместе с тем ни о численности солдат, которые могут покинуть Нигер, ни о графике их вывода не сообщается. По данным газеты, французские военнослужащие могут быть «частично передислоцированы в соседние страны, в особенности, в Чад, а частично — возвращены во Францию». В настоящий момент в Нигере находится около 1,5 тыс. французских военных
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что французские войска в Нигере де-факто не могут выполнять свои задачи по подготовке военнослужащих Нигера, а также помощи им в борьбе с терроризмом.
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