Бандеровцами и коллаборантами на Украине было уничтожено 1,5 млн евреев — Путин
17:12 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что четверть от общего числа жертв Холокоста была уничтожена нацистами и коллаборантами на территории Украины, это дело рук «бандеровцев и иже с ними», действия которых имеют прямое отношение к сегодняшнему дню.
На заседании российского оргкомитета «Победа» Путин привел исторические данные о репрессиях на территории Украины: «Это полтора миллиона человек — женщины, старики, дети, если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв».
«Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов», — подчеркнул Путин. На его взгляд, «это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню».
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