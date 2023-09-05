Парламент Узбекистана принял законопроект о запрете носить одежду, скрывающую лицо
17:32 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла поправки в законодательство, запрещающие носить в общественных местах одежду, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности. Как сообщила пресс-служба парламента, законопроект об изменениях и дополнениях в административный и уголовный кодекс был принят на пленарном заседании палаты.
«Вводится мера административной ответственности за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, законопроект направлен в Сенат (верхнюю палату парламента) для одобрения.
Отмечается, что законопроект направлен на поддержание общественного порядка в республике и что подобные законы существуют в ряде стран, в частности Индии, Индонезии, Казахстане, Марокко и некоторых государствах Европы.
Сообщается также, что исключением может быть одежда, связанная с трудовой или служебной деятельностью, а также скрывающая лицо по медицинским показаниям.
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