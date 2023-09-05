0
0
70
НОВОСТИ

Цена нефти марки Brent на ICE превысила $90 за баррель

18:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:06 мск, цена Brent росла на 1,3% — до $90,16 за баррель.

К 16:17 мск Brent торговалась на уровне $90,38 (+1,55%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,52% — до $87,24 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:23 05.09.2023
Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре
0
3
17:32 05.09.2023
Парламент Узбекистана принял законопроект о запрете носить одежду, скрывающую лицо
0
121
17:12 05.09.2023
Бандеровцами и коллаборантами на Украине было уничтожено 1,5 млн евреев — Путин
0
163
17:00 05.09.2023
Франция начала обсуждение вывода части своих военных из Нигера
0
170
16:47 05.09.2023
Система электронного голосования Москвы готова к выборам
0
187
16:32 05.09.2023
Правительство Мали приостановило экспорт литиевой руды
0
198
16:12 05.09.2023
Два взрыва прогремело ночью в Роттердаме
0
252
16:00 05.09.2023
80-летие Победы в 2025 году надо отметить торжественно, с глубоким содержанием — Путин
0
240
15:32 05.09.2023
Число занятых россиян с начала года выросло на 1 млн — Котяков
0
249
15:12 05.09.2023
Эрдоган не видит позитивного настроя у Сирии для нормализации отношений Анкары и Дамаска
0
313

Возврат к списку