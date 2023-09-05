Цена нефти марки Brent на ICE превысила $90 за баррель

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:06 мск, цена Brent росла на 1,3% — до $90,16 за баррель.

К 16:17 мск Brent торговалась на уровне $90,38 (+1,55%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,52% — до $87,24 за баррель.