Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре

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В Москве на строительных объектах 15 компаний в сентябре смогут стажироваться более 330 учащихся профильных учебных заведений. Как отмечает глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на стажировки выйдут студенты шести профильных колледжей, входящих в учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и ЖКХ».



«Весь трудовой семестр студенты будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками. Стажеры переведены на индивидуальный график обучения – это дает возможность полноценной работы на объектах», – заявил Левкин.

По словам руководителя департаменты, участие в стажировках позволяют студентам получить опыт работы по специальности. При этом строительные организации наработали методики отбора, адаптации и «затачивания» стажеров под определенную профессию. На объектах молодым строителям будут помогать опытные наставники, причем стажеры будут получать заработную плату.

Стажировки будут проводиться на объектах, например, таких компаний как «Прайдекс Констракшн», «Спецград», «ПИК-Техотделка», «Гс Констракшен», «Инженерстрой», «ИБТ».