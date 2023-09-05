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Создание морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке идет полным ходом — Путин

19:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин позитивно оценил темпы создания морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке.

«Благодаря скоординированным, слаженным действиям бизнеса, федерального правительства и региональных властей полным ходом идет строительство крупного морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа. Этот проект позволит нарастить поставки российского СПГ и будет способствовать расширению газификации Камчатского края», — сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов.

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