Создание морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке идет полным ходом — Путин
19:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин позитивно оценил темпы создания морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке.
«Благодаря скоординированным, слаженным действиям бизнеса, федерального правительства и региональных властей полным ходом идет строительство крупного морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа. Этот проект позволит нарастить поставки российского СПГ и будет способствовать расширению газификации Камчатского края», — сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов.
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