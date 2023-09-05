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НОВОСТИ

Партнер Сбера компания BI.ZONE вошла в топ-10 рейтинга поставщиков российских IT-продуктов

19:30 05.09.2023

Партнер Сбера – компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE вошла в топ-10 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики российских продуктов и связанных с ними услуг 2022» .

Общая выручка компании в 2022 году выросла на 64,2% по сравнению с 2021 годом – с 10,5 млрд руб. до 17,2 млрд руб.

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