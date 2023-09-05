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Украина может терять до 6,9% ВВП в год из-за невозвращения беженцев — исследование

20:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие из выехавших с Украины граждан не планируют возвращаться, из-за этого экономика страны может ежегодно терять до 6,9% ВВП. К такому выводу пришли аналитики украинской неправительственной организации «Центр экономических стратегий».

По данным исследователей, по состоянию на конец июня за границей находились 5,6-6,7 млн украинцев. «Большинство украинцев (63%), проживающих сейчас за рубежом, планируют вернуться на Украину. Однако неясно, вернутся ли все они на самом деле», — говорится в сообщении на сайте Центра. При этом 6,7% уехавших считают, что за рубежом для их детей открываются лучшие перспективы, отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, за рубежом могут остаться от 1,3 до 3,3 млн украинцев. «Невозвращение украинцев существенно повлияет на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно», — делают вывод они.

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