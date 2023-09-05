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НОВОСТИ

В Ярославской области будут штрафовать за плевки в общественных местах

20:40 05.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Адвокат не исключил прибытие полицейских домой или на работу к плюющим в общественных местах. Ответственность за подобное поведение предусмотрена в Ярославле. Там нарушителям правил придётся заплатить за провинность 1,5 тыс. рублей. Новая норма вступит в силу 7 сентября. Штраф за повторное нарушение составит три тысячи рублей.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Смирнов отметил, что злоумышленников могут установить по камерам видеонаблюдения. Пока технологических разработок недостаточно, уточнил юрист.

«Вопрос в том, как идентифицировать, что именно он плюнул. Работает распознавание личности. Сигнал с камеры поступает в ОВД, сотрудник внутренних дел выезжает по адресу и устанавливает факт нарушения. Пока нет конкретных штрафов, мы не сможем конкретно ответить на вопрос. Если сотрудник увидит это сам, то штраф будет выписан на месте, если это будет установлено по камерам, то это будет основанием, чтобы сотрудник выехал и приехал, возможно, домой или на работу к нарушителю. Я думаю, что технологии, конечно, развиваются всё больше и больше, но пока таких технологий не существует, чтобы в автоматическом режиме установили человека, который плевал и выписали ему штраф».

Ярославская область стала первым регионом России, принявшим такие правила.

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