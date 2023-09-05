0
0
107
НОВОСТИ

США готовы принять меры против КНДР за якобы осуществляемые поставки оружия РФ

22:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США готова ввести новые санкции в отношении властей КНДР за приписываемые им поставки вооружений России, которая ведет специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он в очередной раз бездоказательно обвинил Пхеньян в поставках оружия Москве, «чтобы атаковать зерновые хранилища и отопительную инфраструктуру крупных городов» Украины. «Это не лучшим образом отразится на Северной Корее, и она заплатит за это в рамках международного сообщества», — утверждал советник хозяина Белого дома, отвечая на вопросы о возможных дополнительных американских рестрикциях в связи с этим. Однако он добавил, что США «не видели, чтобы они (КНДР — прим. ТАСС) осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию для войны на Украине».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 05.09.2023
Россия и Мьянма после 30-летнего перерыва возобновили авиасообщение
0
55
21:20 05.09.2023
Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы на 8 мая
0
168
20:40 05.09.2023
В Ярославской области будут штрафовать за плевки в общественных местах
0
201
20:00 05.09.2023
Украина может терять до 6,9% ВВП в год из-за невозвращения беженцев — исследование
0
241
19:30 05.09.2023
Партнер Сбера компания BI.ZONE вошла в топ-10 рейтинга поставщиков российских IT-продуктов
0
280
19:20 05.09.2023
Создание морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке идет полным ходом — Путин
0
277
18:40 05.09.2023
Затулин назвал Пашиняна предателем
0
373
18:23 05.09.2023
Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре
0
318
18:00 05.09.2023
Цена нефти марки Brent на ICE превысила $90 за баррель
0
333
17:32 05.09.2023
Парламент Узбекистана принял законопроект о запрете носить одежду, скрывающую лицо
0
369

Возврат к списку