0
0
0
НОВОСТИ

Россия и Мьянма после 30-летнего перерыва возобновили авиасообщение

22:40 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено», — отметили в Росавиации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 05.09.2023
США готовы принять меры против КНДР за якобы осуществляемые поставки оружия РФ
0
136
21:20 05.09.2023
Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы на 8 мая
0
168
20:40 05.09.2023
В Ярославской области будут штрафовать за плевки в общественных местах
0
201
20:00 05.09.2023
Украина может терять до 6,9% ВВП в год из-за невозвращения беженцев — исследование
0
241
19:30 05.09.2023
Партнер Сбера компания BI.ZONE вошла в топ-10 рейтинга поставщиков российских IT-продуктов
0
280
19:20 05.09.2023
Создание морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке идет полным ходом — Путин
0
277
18:40 05.09.2023
Затулин назвал Пашиняна предателем
0
373
18:23 05.09.2023
Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре
0
318
18:00 05.09.2023
Цена нефти марки Brent на ICE превысила $90 за баррель
0
333
17:32 05.09.2023
Парламент Узбекистана принял законопроект о запрете носить одежду, скрывающую лицо
0
369

Возврат к списку