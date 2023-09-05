Россия и Мьянма после 30-летнего перерыва возобновили авиасообщение

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено», — отметили в Росавиации.