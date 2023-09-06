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НОВОСТИ

ВС РФ оставили Работино - Балицкий

09:00 06.09.2023 Источник: РБК

Российские силы оставили село Работино в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава области.

По его словам, Работино почти не существует, это «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, украинские же находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.  РБК

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