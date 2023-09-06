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НОВОСТИ

В Киеве прозвучало не менее пяти взрывов

09:05 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее пяти взрывов прозвучало в Киеве утром, сообщили ТАСС очевидцы.

«Примерно в 05:50 мск начались взрывы в Киеве, не менее пяти было», — рассказал собеседник агентства.

Воздушная тревога в украинской столице продолжалась почти два часа.

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