В Киеве прозвучало не менее пяти взрывов
09:05 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее пяти взрывов прозвучало в Киеве утром, сообщили ТАСС очевидцы.
«Примерно в 05:50 мск начались взрывы в Киеве, не менее пяти было», — рассказал собеседник агентства.
Воздушная тревога в украинской столице продолжалась почти два часа.
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