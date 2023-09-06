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Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 98 рублей

09:20 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 98 руб. впервые с 15 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:00 мск, доллар рос на 0,2%, до 98,1 руб.

К 07:04 мск доллар ускорил рост до 98,23 руб. (+0,33%). В то же время евро еще не торгуется, а курс юаня растет на 0,26%, до 13,414 руб.

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