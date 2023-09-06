В Армении пройдут совместные учения армянских и американских военных

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Об этом сообщило Минобороны Армении.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности в учебном центре „Зар“ миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023», — говорится в сообщении на сайте ведомства.