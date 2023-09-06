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В Еврокомиссии считают полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»

10:00 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что полный отказ от поставок российского газа является «почти невыполнимой миссией».

«В прошлом году мы сократили импорт газа из России с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. В этом году, вероятно, он составит всего 40 млрд кубометров, включая сжиженный природный газ», — сказал Шефчович в интервью немецкой газете Handelsblatt. «Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия», — констатировал он.

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