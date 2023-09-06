В Таджикистане ликвидированы террористы, проникшие из Афганистана
10:05 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три террориста, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.
«В ночь с 29 на 30 августа 2023 года трое членов международной террористической организации с целью совершения террористического акта на территории Республики Таджикистан в преддверии Дня государственной независимости незаконно пересекли линию таджикско-афганской границы на охраняемом участке, прилегающем к селению Кеврон дарвазского направления (Дарвазский район Горно-Бадахшанской автономной области республики — прим. ТАСС) <…>. В результате контртеррористической операции трое членов террористической группы были ликвидированы», — говорится в сообщении комитета, опубликованном на сайте национального информагентства «Ховар».
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