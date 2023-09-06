Катамаран РГО начал тонуть у берегов Австралии после нападения акул, экипаж спасен
10:20 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли двух россиян и гражданина Франции в Коралловом море, их катамаран начал тонуть из-за нападения акул. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Австралии, экипаж катамарана совершал кругосветное путешествие в рамках международного проекта томского отделения Русского географического общества.
В посольстве подтвердили, что надувной «катамаран, совершавший кругосветное путешествие, посвященное 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды, потерпел бедствие» в 835 км к юго-востоку от Кэрнса. Десятиметровое судно вышло из Вануату и взяло курс на северо-восточное побережье Австралии. Позже оба его корпуса оказались повреждены в результате нескольких нападений акул. Экипаж активировал аварийный радиомаяк и Австралийское управление безопасности на море запросило помощь спасательного самолета Challenger («Челленджер»), базирующегося в Кэрнсе, который координировал операцию по спасению.
Позднее грузовое судно Dugong Ace подобрало терпящий бедствие экипаж РГО и к 7 сентября доставит его в Брисбен.
НОВОСТИ
- 11:20 06.09.2023
- ООН не имеет рычагов для реализации зерновой сделки — бывший замгенсека организации
- 11:05 06.09.2023
- В избирательных округах за депутатами закрепят отечественные автомобили — Володин
- 11:00 06.09.2023
- Без смены руководства ЕС создание газового хаба останется под вопросом — турецкий эксперт
- 10:54 06.09.2023
- Герман Греф посетил Амурскую область с рабочим визитом
- 10:32 06.09.2023
- Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших нет
- 10:05 06.09.2023
- В Таджикистане ликвидированы террористы, проникшие из Афганистана
- 10:00 06.09.2023
- В Еврокомиссии считают полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»
- 09:32 06.09.2023
- В Армении пройдут совместные учения армянских и американских военных
- 09:20 06.09.2023
- Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 98 рублей
- 09:05 06.09.2023
- В Киеве прозвучало не менее пяти взрывов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать