Катамаран РГО начал тонуть у берегов Австралии после нападения акул, экипаж спасен

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли двух россиян и гражданина Франции в Коралловом море, их катамаран начал тонуть из-за нападения акул. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Австралии, экипаж катамарана совершал кругосветное путешествие в рамках международного проекта томского отделения Русского географического общества.

В посольстве подтвердили, что надувной «катамаран, совершавший кругосветное путешествие, посвященное 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды, потерпел бедствие» в 835 км к юго-востоку от Кэрнса. Десятиметровое судно вышло из Вануату и взяло курс на северо-восточное побережье Австралии. Позже оба его корпуса оказались повреждены в результате нескольких нападений акул. Экипаж активировал аварийный радиомаяк и Австралийское управление безопасности на море запросило помощь спасательного самолета Challenger («Челленджер»), базирующегося в Кэрнсе, который координировал операцию по спасению.

Позднее грузовое судно Dugong Ace подобрало терпящий бедствие экипаж РГО и к 7 сентября доставит его в Брисбен.