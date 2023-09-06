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НОВОСТИ

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших нет

10:32 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Навлинским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

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