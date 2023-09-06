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Без смены руководства ЕС создание газового хаба останется под вопросом — турецкий эксперт

11:00 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские настроения в европейском руководстве и особенности законодательной базы Турции могут значительно усложнить реализацию предлагаемого Россией проекта газового хаба. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области энергетики и бывший член руководства турецкой нефтяной госкомпании TPAO Недждет Памир.

«Сейчас снова активизировалась дискуссия по проекту газового хаба. Но в данный момент этот проект позиционируют как важную площадку для продажи российского газа в Европу. И в этом плане есть два аспекта, влияющие на судьбу хаба. Пока не сменится руководство в Европе, в Германии, Франции, ЕС, которое сейчас действует в соответствии с американскими интересами, экспорт газа через Турцию или напрямую из России останется крайне проблематичным. И остается вопрос с юридической базой», — считает собеседник агентства. Он отметил, что для успеха такого проекта, как обсуждаемый Анкарой и Москвой газовый хаб, нужно, чтобы «поменялось политическое сознание в Европе и лидеры там начали думать об интересах своих собственных стран».

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