В избирательных округах за депутатами закрепят отечественные автомобили — Володин
11:05 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобили, произведенные в России, закрепят за депутатами в избирательных округах, вопрос обсудят на заседании Совета Госдумы 18 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Государственной думы, которое состоится 18 сентября», — написал Володин.
Он также отметил, что депутаты обсудили с Управлением делами президента РФ вопрос обеспечения Госдумы служебным автотранспортом. «Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили», — добавил председатель Госдумы.
По его мнению, такой подход «поможет развитию отечественного автопрома».
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