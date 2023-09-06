ООН не имеет рычагов для реализации зерновой сделки — бывший замгенсека организации
11:20 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Объединенных Наций на сегодняшний день не располагает рычагами, которые бы позволили ей добиться выполнения условий зерновой сделки. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан, комментируя посреднические усилия генсека организации Антониу Гутерриша.
«К сожалению, ООН не располагает сегодня рычагами, которые бы позволяли добиваться реализации соглашений. Это в полной мере относится и к зерновой сделке», — сказал Севан, в свое время возглавлявший программу «Нефть в обмен на продовольствие», которая была призвана смягчить для населения Ирака последствия международных экономических санкций.
НОВОСТИ
- 11:05 06.09.2023
- В избирательных округах за депутатами закрепят отечественные автомобили — Володин
- 11:00 06.09.2023
- Без смены руководства ЕС создание газового хаба останется под вопросом — турецкий эксперт
- 10:54 06.09.2023
- Герман Греф посетил Амурскую область с рабочим визитом
- 10:32 06.09.2023
- Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших нет
- 10:20 06.09.2023
- Катамаран РГО начал тонуть у берегов Австралии после нападения акул, экипаж спасен
- 10:05 06.09.2023
- В Таджикистане ликвидированы террористы, проникшие из Афганистана
- 10:00 06.09.2023
- В Еврокомиссии считают полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»
- 09:32 06.09.2023
- В Армении пройдут совместные учения армянских и американских военных
- 09:20 06.09.2023
- Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 98 рублей
- 09:05 06.09.2023
- В Киеве прозвучало не менее пяти взрывов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать