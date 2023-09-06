ООН не имеет рычагов для реализации зерновой сделки — бывший замгенсека организации

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Объединенных Наций на сегодняшний день не располагает рычагами, которые бы позволили ей добиться выполнения условий зерновой сделки. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан, комментируя посреднические усилия генсека организации Антониу Гутерриша.

«К сожалению, ООН не располагает сегодня рычагами, которые бы позволяли добиваться реализации соглашений. Это в полной мере относится и к зерновой сделке», — сказал Севан, в свое время возглавлявший программу «Нефть в обмен на продовольствие», которая была призвана смягчить для населения Ирака последствия международных экономических санкций.