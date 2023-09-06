Украинский командующий сообщил о сложной обстановке на трех направлениях

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский сообщил о сложной обстановке на трех направлениях.

«Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной», — написал он в телеграм-канале. Генерал уточнил, что речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском направлениях. В связи с этим Сырский приказал «обеспечить надежную оборону» и не допустить потерю занимаемых рубежей.