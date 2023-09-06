Герман Греф посетил Амурскую область с рабочим визитом
10:54 06.09.2023
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе визита на Дальний Восток провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в рамках стратегии развития региона и перспективы сотрудничества с Китаем.
Также участники встречи посетили стратегические объекты развития территории: международный автомобильный мост Россия – Китай, газопровод «Сила Сибири», Амурский газохимический комбинат, Амурский газоперерабатывающий завод и космодром «Восточный».
«Сегодня чрезвычайно важно использовать потенциал области для развития внешнего туризма. Благодаря внедрению цифровых решений эффективность инвестиций в туристическую инфраструктуру может увеличиться в три раза, – отметил Герман Греф. – Отсюда и выбор приоритетных для нас проектов в Амурской области, которым мы готовы оказывать не только финансовую, но и экспертную, методологическую и технологическую поддержку. Руководство региона разделяет наше видение, и я уверен, что синергия наших усилий позитивно скажется на социально-экономическом развитии региона».
«Сбер – надежный партнер Амурской области. На территории региона реализуется несколько важных проектов при его поддержке, – рассказал Василий Орлов. – Кроме внедрения цифровых технологий в сфере здравоохранения, безопасности и судебной системе, Сбер помогает нам в развитии городов. Сквер «Бабочка» в областном центре, на оборудование которого компания выделила средства, – один из хороших примеров сотрудничества в этом направлении. Я благодарю Германа Оскаровича за поддержку проектов, которые улучшают качество жизни жителей Амурской области».
Сбер – партнер региона по цифровой трансформации. Идет работа над совместным проектом цифровизации системы здравоохранения области. Построена единая информационно-телекоммуникационная система, объединившая в защищенном контуре все медицинские учреждения региона. Также при поддержке Сбера внедрен и работает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Еще одно важное направление в цифровизации, которое правительство и банк развивают вместе, – применение искусственного интеллекта в работе мировых судей.
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